شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ويلنغتون تنبه المسافرين إلى نيوزيلندا والراغبين بالمرور عبر مطاراتها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أحاطت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطنين المسافرين إلى نيوزيلندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها، بأنه اعتبارا من 2019/10/1 ستلزم السلطات النيوزيلندية القادمين بإدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل.
وأوضحت السفارة عبر حسابها في «تويتر» أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني (https://nzeta.immigration.govt.nz/) أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق (NZeTA).
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