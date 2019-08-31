شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ويلنغتون تنبه المسافرين إلى نيوزيلندا والراغبين بالمرور عبر مطاراتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحاطت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطنين المسافرين إلى نيوزيلندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها، بأنه اعتبارا من 2019/10/1 ستلزم السلطات النيوزيلندية القادمين بإدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في «تويتر» أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني (https://nzeta.immigration.govt.nz/) أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق (NZeTA).