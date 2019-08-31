شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هيوستن للمواطنين: اتبعوا تعليمات السلامة بسبب العاصفة «دوريان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت القنصلية السعودية في هيوستن، المواطنين في ولاية فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة «Dorian»، إلى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدن التي يسكنون فيها.
وأفادت القنصلية اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر» بأنها ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، مهيبة بالمواطنين الموجودين حالياً في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا التواصل مع أرقام الطوارئ (2819178658)، (2818890570)، (2819178305).
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