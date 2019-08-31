شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونغ كونغ تحذر السعوديين من مظاهرات «السبت».. وتنبّه المغادرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت القنصلية العامة في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين في هونغ كونغ، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق التالية: Wan Chai, Central, Western District, Sai Ying Pun، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم (السبت).

وكانت القنصلية قد لفتت انتباه المواطنين المسافرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي إلى أن هيئة المطار تناشد المسافرين المغادرين غداً (الأحد) التوجه إلى المطار في وقت مبكر، حيث تتوقع الهيئة أن تؤثر المظاهرات المقرر تنظيمها على حركة المرور.