شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق تنبيهاً حول وزن حقيبة الظهر للطلاب.. وحقائب العجلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أفادت «الصحة» من خلال «إنفوغرافيك» نشرته على حسابها في منصة «تويتر»، بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، بحيث تحتوي على عدة جيوب للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشددة على أن تكون الأوزان على ظهر الطالب أقل من 10% من وزن جسمه.

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وشددت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من آلام الظهر بشكل مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة لكونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوهات العمود الفقري، لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

وأشارت «الصحة» إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات نظراً لأنها قد تسبب آلام في الظهر والكتف.

يذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، كما أنها تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية التي تنفذها الصحة تحت شعار «صحتي مدرستي».