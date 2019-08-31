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كشف مكتب الإحصاءات البريطاني، أن اسم "محمد" بين أكثر عشرة أسماء يتم إطلاقها على المواليد الذكور في بريطانيا منذ اعوام عدة ، كما مازال ضمن قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في بريطانيا في 2018.
وأشارت تقارير بريطانية إلى أن اسم محمد يحتل حالياً المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية، لكن الاسم في اللغة الإنجليزية يُكتب بطرق عدة؛ لذلك اختلاف حرف واحد يضعه أحياناً في مراتب متأخرة.
وأضافت اسم محمد قد يكون أكثر انتشاراً مما تظهره التقارير الإحصائية، لكن المشكلة تكمن في طريقة كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المختلفة في عديد من اللغات.
فيما جاء في المرتبة الأولى في أسماء الذكور "أوليفر"، و"جورج" في المرتبة الثانية، و"هاري" في المرتبة الثالثة واسم "نوا" (نوح) في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة "جاك".
أما في أسماء البنات فجاء اسم "أوليفيا" في المرتبة الأولى ثم "إميليا" ثم "أفا"، ثم في المرتبة الرابعة "إيسلا" وفي الخامسة "إميلي".
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 10:44 AM
طبقاً لمكتب الإحصاءات في لندن
كشف مكتب الإحصاءات البريطاني، أن اسم "محمد" بين أكثر عشرة أسماء يتم إطلاقها على المواليد الذكور في بريطانيا منذ اعوام عدة ، كما مازال ضمن قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في بريطانيا في 2018.
وأشارت تقارير بريطانية إلى أن اسم محمد يحتل حالياً المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية، لكن الاسم في اللغة الإنجليزية يُكتب بطرق عدة؛ لذلك اختلاف حرف واحد يضعه أحياناً في مراتب متأخرة.
وأضافت اسم محمد قد يكون أكثر انتشاراً مما تظهره التقارير الإحصائية، لكن المشكلة تكمن في طريقة كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المختلفة في عديد من اللغات.
فيما جاء في المرتبة الأولى في أسماء الذكور "أوليفر"، و"جورج" في المرتبة الثانية، و"هاري" في المرتبة الثالثة واسم "نوا" (نوح) في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة "جاك".
أما في أسماء البنات فجاء اسم "أوليفيا" في المرتبة الأولى ثم "إميليا" ثم "أفا"، ثم في المرتبة الرابعة "إيسلا" وفي الخامسة "إميلي".
، اسم "محمد" في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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