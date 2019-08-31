المملكة العربية السعودية تنشئ وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية

اعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من الأوامر الملكية مساء امس الجمعة، من بينها أمر بإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية وأن تكون وزارة منفصلة عن وزارة الطاقة، حيث قد نص الأمر الملكي والذي تم نشره خلال وسائل الأعلام على تعيين رجل الأعمال بندر بن إبراهيم الخريف، لرئاسة الوزارة الجديدة التي سوف تكون مستقلة بشكل كامل بداية من أول يناير في كانون الثاني.

كما قد نص أمر ملكي أخر على أن يتم تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية تحمل أسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ثم تنتقل إليها كل المهمات التي تتعلق بالمشروعات الوطنية الكبرى داخل العاصمة في المملكة العربية السعودية، كما قد قال الأمر الملكي بأن الهيئة سوف يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب مجلس الوزراء وسوف يتم تعيين أعضاؤه وفق أمر من رئيس الوزراء.