تعيين رئيس جديد للديوان الملكي بموجب أمر ملكي سعودي

قامت المملكة العربية السعودية بتعيين رئيس جديد للديوان الملكي، وأن ذلك من ضمن سلسلة أوامر ملكية قد نشرتها وسائل الأعلام في الجرائد الرسمية ليوم الجمعة، حيث قد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمر ملكيا بتعيين فهد بن محمد العيسي، رئيس للديوان الملكي برتبة وزير، وأن ذلك المنصب له نفوذ قوية في المملكة.

كما قد تم تعيين بموجب أمر ملكي آخر، وزير الإعلام السابق عواد العواد، رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتم إعلان تعيين أيضا مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما قد أعلنت المملكة منذ عامين بأنها أطلقت حملة لمكافحة الفساد، ومن خلالها تم احتجاز عدد من الوزراء والمسئولين والأمراء ورجال أعمال بارزين، ومنذ تلك الفترة تعرضت السعودية أيضا لانتقادات دولية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.