تفاصيل تغييرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

أجرى الديوان الملكي السعودي تغييرات إدارية طالت عددا من المسؤولين في مناصب مختلفة داخل الديوان، بتعيين البعض وإعفاء آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الديوان أصر مرسوما بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس. وفق "روسيا اليوم"

وشملت الأوامر الملكية، تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وعواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وكذلك تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

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وكذلك عين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وأعفي بموجب الأوامر الصادرة من الديوان الملكي السعودي كل من خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، وعقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي، كذلك شمل الإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.