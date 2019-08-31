تفاعل الجمهور عقب تهنئة احلام ولي العهد السعودي في يوم ميلاده (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام، ذلك خلال حفل غنائي في عكاظ ضمن فعاليات أوبريت سوق عكاظ.

وتظهر في الفيديو، توجيهها شكر وتهنئة لخادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة ذكرى ميلاده الـ34 .

وقالت أحلام " من قلبيوبكل إنتماء وولاء لهذا البلد العظيم السعودي، أتمنى من سيدي سمو ولي العهد تقبل تهنئتي بيوم ميلاده، واليوم هو يوم ميلاد سمو ولي العهد ربي يحميه ويحافظ عليه ويخليه لكم، ويابختكم يا أهل السعودية بمحمد بن سلمان".

وتفاعل الجمهور مع المطربة الإماراتية بالتصفيق والصياح ، كما قدمت أحلام مجموعة من الأغاني الوطنية التي تغنت بالسعودية، بجوار العلم الإماراتي، وفقا لموقع صحيفة المرصد.

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والجدير بالذكر أن فعاليات أوبريت سوق عكاظ فى دورته الثالثة عشر، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له، ومن المقرر أن يحتضن مصيف العرب، الذى يستمر لمدة شهر كامل.