بالفيديو: توقعات أحوال الطقس ليوم غدٍ السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس غدٍ السبت 1-1-1441هـ، حيث يُتوقع أن يستمر تكَون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق. وأوضحت الهيئة أن المناطق التي ستتأثر بتلك الأحوال الجوية هي مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وأنه يُتوقع أن تبقى السماء غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم.
وأضافت أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، وذلك على طول ساحل البحر الأحمر.
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