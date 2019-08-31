السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من كوبر



رام الله 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

اعتقلتقجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من بلدة كوبر شمال غربي رام الله.

وقالت مصادر أمنية ومحلية في رام الله إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبيدة خلدون البرغوثي، والشاب نصر الله سرحان بعد مداهمة منزليهما والبعث بمحتوياتهما.

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10:16ت م

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