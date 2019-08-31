

جدة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:05ت م

0013



جدة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:05ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.