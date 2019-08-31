السعودية | السعودية.. أمر ملكي بإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية

شكرا لقرائتكم السعودية.. أمر ملكي بإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر، الجمعة، أمر ملكي بالسعودية بإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية.

وجاء في الأمر السامي رقم (74167) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي.

وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضا بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.