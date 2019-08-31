السعودية اليوم / لقاء " لأجلهم لا مستحيل" بجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء



الأحساء 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واس

نظّمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، مساء أمس، لقاءاً تحت عنوان " لأجلهم لا مستحيل"، استضافت خلاله ممتاز رضوي لتحكي قصة كفاحها، وتنقل تجربتها مع ابنيها نقي وفاطمة من ذوي الإعاقة البصرية، أداره وترجمه من وإلى اللغتين العربية والإنجليزية محمد الخليفة السيد، وذلك بمقر الجمعية بالهفوف.

وأكد رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، سعي الجمعية من خلال إقامة مثل هذه البرامج إلى تقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والعمل الدؤوب على مساندتهم ورفع مستوى الثقافة والوعي لديهم وإرشادهم من أجل التعايش مع تلك الإعاقة والتعاطي معها بصورة مثلى، لافتا الى أن الجمعية تقديم هذه التجربة الواقعية لما لها من أثر في تحفيز كل أسرة على التأسي بها، حيث أنه لا بد أولاً من تقبل الأسرة لإعاقة طفلها تذليلاً لاندماجه وتقبل المجتمع له.

ثم تحدثت ممتاز رضوي، عن أولى اللحظات التي علمت فيها بإعاقة ابنها الأول نقي ومن بعده أخته فاطمة وعن إصابتهما بمرض "الجلوكوما الخلقية" الذي يؤدي إلى تدهور في النظر حتى العمى، مؤكدةً أن ثقتها بالله والإلحاح في الدعاء والإيمان التام بأنه لا يوجد شيء مستحيل كان يمنحها المزيد من القوة والثبات حتى في أحلك الظروف، وهذه القوة التي امتلكتها ألهمت أبناءها الثقة الكبيرة والطموح العالي لينطلقوا دون تردد إلى العالم، وليواجهوا العقبات بقوةٍ وشموخٍ كالجبال حتى أصبح ابنها نقي مهندساً بحصوله على البكالوريوس ثم درجة الماجستير، بينما تمكنت فاطمة من الحصول على درجة البكالوريوس في الموارد المالية بتميز مع مرتبة الشرف.

كما تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية، عبدالرحمن الموسى، عن تجربته الناجحة مع الدمج، مشيرًا الى أن محافظة الأحساء لها السبق في تطبيق برنامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية مع الطلاب المبصرين في مدارس التعليم العام منذ قرابة 30 سنة، حيث كان مديرًا لمعهد النور بالمحافظة عام 1408هـ، وقد عمد إلى المطالبة بدمج الطلاب المكفوفين تدريجيًا وفق خطة ودراسة متكاملة، مع مراعاة ضرورة تهيئة البيئة التعليمية، وتوفير الوسائل المساعدة، ووضع الضوابط اللازمة، وإيجاد غرفة للمصادر، إضافةً إلى التأهيل النفسي والحركي والأكاديمي للطالب الكفيف.

من جانبه، نوه المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في دعم الطموحين واحتوائهم، إضافةً إلى اهتمامها بدمج ذوي الإعاقة من خلال رؤيتها الرشيدة 2030، والتي تمكن وتدعم هذه الفئة في شتى المجالات.

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