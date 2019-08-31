شاهد محلل سياسي يشن حرباً على السعودية عبر شاشتها العربية

تحدث محلل سياسي يمني في استضافته عبر قناة العربية عن التحالف العربي المتمثل بالسعودية والإمارات في هجوم حاد على الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان تجاه المدنيين في اليمن.

وشدد الضيف على أن "الإمارات تحتل اليمن، وتقصف اليمنيين بالطيران"، واصفا الموقف السعودي تجاه خروقات الإمارات بـ"الموقف المتذبذب".

وشكك في الموقف السعودي من الأزمة في اليمن بقوله: " السعودية تتحدث عن الإمارات وعن عبد ربه منصور وعن حكومته، وكأنها حكم في مباراة كرة قدم، وليس كأنها دولة محورية شكلت التحالف العربي".

وأضاف: "السعودية أخذت تفويضا من السلطة الشرعية للتدخل في اليمن، وهي من جلبت الإمارات إلينا".

وحاولت مذيعة النشرة مقاطعة الضيف اليمني الذي أكمل بدوره "ألم يأت هذا التحالف العربي لإعادة السلطة الشرعية وشرعية عبد ربه منصور هادي ويفرضها على عبد الملك الحوثي في صنعاء؟".

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وتساءل:" أليس من باب أولى أن تفرض هذه الشرعية في عدن؟ أم نذهب لنتحاور مع طرف آخر؟".

وفي ظل هذه المناورات لم تفلح مذيعة العربية، وفقاً لعربي 21ن في التخفيف من حدة المناقشة الهجومية منتقدة سلوك الحكومة الشرعية في اليمن.