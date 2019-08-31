“حماية المستهلك” توضح شروط استيراد السيارات الأثرية وقطع الغيار المستعملة

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أوضحت جمعية حماية المستهلك الشروط الواجب توافرها عند استيراد السيارات الأثرية وقطع الغيار المستعملة.

وبيَّنت الجمعية أنه يسمح باستيراد السيارات الأثرية بشرط ألا يقل عمرها عن 30 سنة، على أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”.

وأشارت إلى أنه يمنع دخول قطع الغيار المستعملة، باستثناء ناقل الحركة والمحرك، الدفرنس والأبدان الخارجية.

لافتة إلى أنه يجب أن تكون نظيفة ولا يوجد بها أي رواسب، ويختم عليها بعبارة “مجددة” بطريقة غير قابلة للإزالة، وأن يقدم المستورد إقرارا بمطابقتها للمواصفات، وضمان للقطعة لا يقل عن ٣ أشهر.

