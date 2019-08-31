غرفة الرياض تطرح 127 وظيفة للجنسين

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أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (127) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

– شركة الوسيلة الدولية.

– مكتب فهد المالكي للخدمات العامة.

– شركة بيرو فيتاس.

– الدولية للموارد البشرية STO.

– مؤسسة بيت الكهرباء.

– شركة مطعم المذاق الإيطالي.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. حارس أمن.

. مراقب مرور.

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. مفتش سلامة.

. ممثل خدمات إلكترونية.

. مهندس كهرباء.

. ممثل مبيعات.

. ممثلة خدمة عملاء.

. مسؤولة رواتب.

. موظفة إدارية.

. موظفة علاقات عامة.

. موظفة استقبال.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

