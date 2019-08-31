وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس بالرياض

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مسؤول- إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.
. مسؤول الدعم الفني قبل البيع: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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