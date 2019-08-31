السعودية | انطلاق رحلات أسطول النقل المدرسي لخدمة 1,2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة

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بعد استكمال استعدادات العام الدراسي الجديد 1441هـ انطلاق رحلات أسطول النقل المدرسي لخدمة 1,2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة بالمملكة تنطلق غدًا الأحد مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، وفي جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها، رحلات أسطول النقل المدرسي التي تنفذها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – والتي تستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من (1,200,000) طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام.

ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية بعد أن أنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان قبل بداية العام الدراسي الجديد، لا سيما وأن الشركة كثّفت جهودها في وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، وتنفيذ ورش عمل مكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمراقبين الميدانيين على مراقبة جودة الخدمة المقدمة.

15% من الحافلات جديدة كما تم تصنيع وضخ (3,100) حافلة مدرسية جديدة، وأضافتها إلى أسطولها الرئيس المكوّن من (25) ألف حافلة ومركبة، وذلك بعد أن وقّعت الشركة مع (8) من المتعهدين لمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة (4) أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي (1441هـ)، وحتى العام الدراسي (1444هـ)، بهدف توفير الخدمة لـ (1,2) مليون طالب وطالبة،يدرسون في (18) ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة (13) منطقة إدارية، حيث يقوم على هذه الخدمة قوى بشرية ضخمة تتجاوز (28) ألفا من السائقين والفنيين والإدارين والمراقبين الميدانيين، ومن المتوقع أن يقطع أسطول النقل المدرسي هذا العام (9) ملايين رحلة.

نقل تعليمي لذوي الإعاقة وضمن استعدادات الشركة لتوفير خدمة النقل التعليمي لذوي الإعاقة جهزت (4500) حافلة ومركبة لخدمة (30) ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من (2890)

مدرسة، حيث تأتي هذه العقود الموقّعة وفق شروط ومواصفات صارمة، خاصة فيما يتعلق بحداثة الحافلات، وتوفير السائقين المدربين على القيادة الآمنة لها، إضافة إلى تأمين كافة المعدات والأنظمة والتقنيات التي من شأنها أن تساعد في تأدية خدمة النقل المدرسي على الوجه الأمثل طوال العام الدراسي.

الأنظمة الإلكترونية تعزز مستوى النقل التعليمي كما وظفت الشركة التقنية والأنظمة الإلكترونية بهدف تعزيز مستوى جودة الخدمة ورفع مستوى الأمن والسلامة، ومنها نظام المراقبة والتتبع الآلي أسطول (AVL) ، وتفعيل نظام جديد لإدارة البيانات التشغيلية (ODS) بهدف تخطيط الخدمة ومتابعة المتعهدين، وتطوير نظام (المراقب) الإلكتروني يمكّن المراقبين الميدانيين من تقييم الحافلات إلكترونيًا بهدف دقة المعلومات والبيانات وسرعة معالجة الملاحظات، إضافة إلى الربط التكاملي إلكترونيًا مع شركة (علم) بهدف التحققق من المركبات والسائقين.

دعوة للتسجيل عبر نظام “نور” يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي كانت قد دعت مؤخراً قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ جميع أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام، الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام “نور” الإلكتروني التابع لوزارة التعليم على الرابط: (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx)، والدخول إلى قسم “النقل المدرسي” وتعبئة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل، حيث أوضحت الشركة أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلاب والطالبات المسجّلين في النظام، وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات.