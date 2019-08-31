عاجل-إخماد حريق في 3 أراضي متجاورة تحوي أخشاب وإسفنج جنوب جدة

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع بالقوزين جنوب المحافظة دون إصابات، وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن الحريق نشب في 3 أراضي مسورة ومتجاورة تحوي مجموعة من الأخشاب والإسفنج، وتمكن مدني جدة في ساعة متأخرة من إخماد الحريق والحد من انتشاره للمواقع المجاورة، وذلك من خلال مشاركة عدت فرق باشرة الحادث من 3 جهات مستخدمة الفروع الأرضية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وأضاف "إن فريق التحقيق باشر عمله في الموقع، للكشف عن أسباب نشوب الحريق".



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