

نيويورك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين مع نهاية تعاملات الجلسة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر41 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 28ر26403 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر1 نقطة، أو 06ر0%، ليصل إلى 46ر2926 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا منخفضا بمقدار 51ر10 نقطة ، أو 13ر0% ، ليصل إلى 88ر7962 نقطة.

// انتهى //

02:36ت م

0248





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.