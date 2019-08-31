شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ ملك ماليزيا ورئيسي قيرغيزيا وتركيا بيوم الاستقلال والنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق التقدم والازدهار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ ملك ماليزيا ورئيسي قيرغيزيا وتركيا بيوم الاستقلال والنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.