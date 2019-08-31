شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ أحمد شاه وجينبيكوف وأردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.



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