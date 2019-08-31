شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التقويم» تناقش النسخة الأخيرة لمعايير اعتماد منشآت التدريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» ورشة عمل لمناقشة «النسخة النهائية لمعايير اعتماد منشآت تدريب الدورات التدريبية القصيرة»، بمشاركة شركاء المركز من جهات التوظيف كوزارة الخدمة المدنية وجهات دعم التوظيف مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ومجموعة من جهات التدريب في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن تطوير المعايير جاء استجابة لرغبات العديد من شركاء المركز في مختلف القطاعات وخصوصاً جهات التوظيف وجهات دعم التوظيف، مضيفاً أن المركز قام بتشكيل فريق عمل متخصص لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة تتضمن الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات، والتواصل مع شركاء المركز في مختلف القطاعات من جهات التدريب والجهات المستفيدة من مخرجات التدريب وأخذ مرئياتهم حيال مسودة المعايير التي تم تطويرها.

وجرى خلال الورشة طرح ومناقشة معايير الاعتماد المقترحة بشكل تفصيلي لاستخلاص مرئيات الحضور وعرض المخرجات ومناقشتها في نهاية الورشة.

يشار إلى أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين ليكون إحدى أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كماً وكيفاً، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.