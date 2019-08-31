شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف الكشافة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تُشارك جمعية الكشافة السعودية، في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة 1 - 6 سبتمبر 2019، الذي سيكون موضوعه الرئيسي «الكشفية وأهداف التنمية المستدامة».

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله الفهد، أن موضوع المنتدى الرئيسي، يأتي كخريطة طريق وأولوية دائمة لأعضاء الحركة الكشفية، خصوصا أن الشباب عموما وأفراد الكشافة خصوصا عنصر أساسي في التقدم والبناء، وأن المجتمعات الأقوى هي التي تعمل على الاستثمار في شبابها حيث توفر لهم الفرص والمساحة لمشاركتهم وتدريبهم.

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وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي، بأن برنامج المنتدى يتضمن العديد من الفعاليات ومن أهمها انتخاب لجان المنتدى، والعروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس، وتعريف بالممارسات الأفضل في مشاركات الشباب، وكيفية صياغة وتعديل القرارات، ومقدمة حول أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أوراق العمل للجمعيات المشاركة، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة، وورشة عمل حول المبادرات المجتمعية، وخطواتك على الطريق، وجلسات عن كيف نؤثر في الآخرين، وكيف يرانا الآخرون، إضافة إلى البرامج الاجتماعية، واليوم العربي.

يذكر أن المنتدى الكشفي العربي للشباب يعتبر هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، ويعتبر الآلية الإقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، ويهدف إلى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة، من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في الإقليم الكشفي العربي.

ويأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الأول الذي عقد في بورتسودان بالسودان 2010، والمنتدى الثاني الذي عقد في وهران بالجزائر 2013، والثالث الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان 2016.