شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف قرارات محاكمة «نقل مخالفي الحج».. والغرامات أكثر من 5 ملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أظهر رصد "الخليج 365" للقرارات الإدارية الصادرة من اللجان الموسمية على مداخل مكة المكرمة عدم تورط أي سيدة لمخالفات نقل المخالفين في موسم الحج فيما تجاوز عدد القرارات 108 قرارات كلهم من الرجال بلغ مجموع الغرامات المالية الموقعة عليهم أكثر من 5 ملايين ريال وأكثر من 1540 يوما سجنا مع مصادرة (15) مركبة استخدمت في نقل المخالفين المتوجهين لأداء فريضة الحج وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (19) مخالفا. وبلغ أعلى الغرامات المالية على المخالفين 140 ألف ريال وأدناها 10 آلاف ريال بحق مخالفين نقلوا مخالفا واحدا لنظام الحج.

يشار إلى أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة عملت على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، إذ تنص العقوبة المقررة بحق كل من ينقل حجاجا دون تصاريح السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة عن كل حاج مخالف، فيما تبلغ الغرامة المالية في المرة الاولى (10) ألاف ريال و(25000) في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة على أن يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، وتتضمن العقوبات المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

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كيف يحاكم المتورطون في النقل ؟

اطلعت "الخليج 365" على عدد من المحاكمات التي تنظرها اللجان الإدارية الموسمية على مداخل المشاعر المقدسة وهي لجان شبه قضائية تتولى إصدار الأحكام على المخالفين ويقتصر عمل اللجان على النظر في المعاملات الواردة بحق ناقلي الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج بعد ورودها من جهات القبض ويتم التثبت منها عبر المكاتب الأولى وهي الاستقبال والتي يتم توثيق معلومات المخالف والتحقيق المبدئي من محضر القبض والتفتيش وحجز المركبة والتدقيق في المخالفة وإكمال الأوراق قبل إحالتها إلى قسم الخصائص الحيوية سواء كان المخالف مواطنا أو وافدا للتحقيق من هويته والتأكد من عدم كونه مطلوبا لأي جهة أمنية أو حكومية إضافة إلى التثبت من عدم ارتكابه مخالفة سابقة في نقل المخالفين.

ويحال المخالفون إلى قسم التحقيق لاستكمال ملف المخالف وبالتالي إدانته من عدمها ومن ثم إحالته إلى اللجنة الإدارية والتي تتكون من رئيس وعضوين جميعهم متخصصون في الشؤون القانونية ولديهم سكرتارية مختصة ويتم باللجنة تداول القضية ومن ثم النظر فيها وفي حال ثبوت المخالفة يتم إصدار العقوبة وفق سجله فقد تكون ثاني مخالفة له أو للمر’ الثالثة ولكل حالة عقوبة محددة في النظام وذلك من قبل مستشارين قانونيين على الناقل والتي ترفع لجهات الاختصاص للنظر فيها ويتم إبلاغ المخالف بالعقوبة والحكم عليه. وتعمل اللجان الإدارية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم.