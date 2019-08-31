شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: إسقاط مهاجمي عملاء البنوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على 5 متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، إذ جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على 5 متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، إذ جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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