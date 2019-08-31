شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 150 دقيقة مشي.. تمنع عنك الأمراض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) نصحت وزارة الصحة الجميع بضرورة ممارسة نصحت وزارة الصحة الجميع بضرورة ممارسة رياضة المشي 150 دقيقة أسبوعيا لمواجهة الأمراض المزمنة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في منصة «تويتر» أن 150 دقيقة كافية أسبوعيا للتصدي للأمراض والتمتع بصحة جيدة. وعلق استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين لـ«الخليج 365» بالقول إن لرياضة المشي فوائد عديدة في مواجهة الأمراض وتحسين أداء العضلات، إذ أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يواظبون على ممارسة رياضة المشي بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض، كما إن المشي يعتبر من أكثر أنواع الرياضات التي تساعد على فقدان الوزن الزائد، كما أثبتت الدرسات أن المشي بشكل منتظم مع ممارسة التمارين الرياضية يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان ومرض السكري، كما أن المشي يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ويقلل من فرص حدوث السكتة القلبية وأمراض القلب الأخرى إذ إنه يعمل على تقليل نسبة الكولستيرول الضار بالجسم، إضافة إلى تقوية الذاكرة وتحسين وظائف المخ.



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