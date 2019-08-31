شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الوجه» من «الهناقر» إلى رحابة مبنى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

تفاعلت جامعة تبوك مع ما نشرته "الخليج 365" في عددها 19188 بتاريخ 3 /‏ 7 /‏ 1440هـ بعنوان «جامعيو الوجه يتخرجون من شطر الطالبات» الذي شكوا فيه من سوء مبنى الكلية وافتقاره للخدمات. وزار مدير الجامعة الدكتور عبدالله مفرح الذيابي برفقة محافظ الوجه المهندس علي التميمي وعدد من قيادات الجامعة مبنى الكلية (شطر الطالبات) للوقوف على المقر ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه مبنى للطلاب.

وزف الدكتور عبدالله الذيابي البشرى لأبنائه الطلاب، وقال لـ "الخليج 365": «إن الجامعة تعمل على تهيئة وتجهيز المقر لطلاب الكلية الجامعية بالوجه بديلاً عن المقر السابق، وذلك باستئصال جزء من مبنى الكلية - شطر الطالبات - ليكون مقراً للطلاب في مطلع العام الدراسي».

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور ناصر العنزي لـ«الخليج 365» أنه بعد أن انتهى عقد المبنى القديم سينتقل الطلاب إلى مبنى الجامعة - شطر الطالبات - بعد تهيئته وعزله عن قسم الطالبات، وتجهيزه ليكون بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلاب الدراسة والتعلم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الجامعية.

ووقفت "الخليج 365" على التجهيزات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجامعة وفرع كلية الوجه لإعداد المبنى ليكون جاهزاً مع بداية العام الدراسي الجديد.