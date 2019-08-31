شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 قطعة أثرية بمتحف محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (محايل) زار محافظ محايل المكلف علي الفلقي أمس، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي، معرض محايل للتراث بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية محايل عسير. زار محافظ محايل المكلف علي الفلقي أمس، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي، معرض محايل للتراث بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية محايل عسير. وتجول المحافظ على المعرض. واطلع على محتوياته وأقسامه، واستمع لشرح من صاحب المتحف إدريس الشاعري، الذي أشار إلى أن المتحف يحتوي على أكثر من ألف قطعه أثرية وتراثية، وبعض المخطوطات القديمة والأسلحة إلى جانب بعض الأدوات المستخدمة في الزراعة وتجهيز الطعام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 قطعة أثرية بمتحف محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.