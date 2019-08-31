شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: رصد 25 محلاً مخالفاً لبيع البيض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أحبطت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الفرق الرقابية وقفت خلال الفترة من 24 إلى 27 ذي الحجة الماضي ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء، على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى رصد 25 محلاً مخالفاً، خلال جولة شملت 78 محلاً، مضيفاً أنه تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليها علامات التلف والفساد. وأكدت أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق «بلدي 940» أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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