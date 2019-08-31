شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة بمومباي للمواطنين: تأكدوا من صلاحية مدة الإقامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شددت قنصلية المملكة في مومباي، على المواطنين السعوديين بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية. شددت قنصلية المملكة في مومباي، على المواطنين السعوديين بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية. وقالت في تغريدة لها على «تويتر»، إن التأكد من صلاحية مدة الإقامة يجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية.



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