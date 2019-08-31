شكرا لقرائتكم خبر عن «ختامه مسك».. موسم الطائف 30 يوم سياحة و70 فعالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

بعد أكثر من 30 يوما من الفرح والمرح بين 5 وجهات سياحية، شهدت خلالها أكثر من 70 فعالية، يسدل موسم الطائف ستائره اليوم، بعدما سجلت السعودية إنجازا جديدا حطم الأرقام القياسية بموسوعة غينيس، بشهاده مُنحت للاتحاد السعودي للهجن عن أكبر مجسم هجن في العالم، الذي يحوي على 51200 مصدر إضاءة، بارتفاع 4.65م، وعرض 10 أمتار. وتستمر سباقات الهجن لمنتصف محرّم القادم.

الختام كان بحفلة غنائية للفنانة أحلام، نفدت معها التذاكر من الساعات الأولى في مسرح سوق الخليج 365.

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وشهدت أيام الموسم أكثر من مليوني زائر، توافدوا من شتى البقاع من داخل السعودية، ومن الخليج والوطن العربي، إضافة إلى زوار أجانب، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال في الوحدات السكنية والفنادق كأعلى نسبة إشغال منذ عقود.

وكان رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب كشف لـ«الخليج 365» في تصريح سابق على هامش حفل أوبريت (عرب 501) أن سوق الخليج 365 سيشهد خطة تطوير خمسية اعتبارا من العام القادم.

يذكر أن هيئة السياحة والتراث توقعت أن يكون المستهدف من الزوار في موسم الطائف نحو 1.600 مليون زائر، ومن الدعاية الإعلامية بأكثر من نصف مليار مشاهدة.