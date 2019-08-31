، بعد ثلاثية جدة.. الاتحاد يواجه العهد اللبناني في إياب دور الـ32 ،

- 1/2
- 2/2
يستضيف فريق العهد اللبناني نظيره الاتحاد مساء اليوم السبت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "الجوهرة المشعة"، سجلها كل من رومارينيو ومروان دا كوستا وأليكساندر بريجوفيتش.
ويبدو الاتحاد أقرب إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفَيْن لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.
في المقابل، تبدو مهمة بطل لبنان صعبة بعض الشيء؛ إذ يحتاج الفريق للفوز برباعية نظيفة لتخطي عقبة أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب هذا العام.
وفي مباراة أخرى يستضيف المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي على ملعبه في أم درمان في ذهاب دور الـ32 من البطولة. ويسعى المريخ لتحقيق نتيجة إيجابية، واستغلال عاملَي الأرض والجمهور أمام بطل المغرب لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة في الدار البيضاء.
في المقابل، يتطلع الوداد لتحقيق بداية قوية في مباراته الرسمية الأولى خلال الموسم الجديد تجنبًا للحسابات المعقدة في لقاء العودة على ملعبه ووسط أنصاره.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 01:45 AM
في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. المريخ يلتقي الوداد
يستضيف فريق العهد اللبناني نظيره الاتحاد مساء اليوم السبت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "الجوهرة المشعة"، سجلها كل من رومارينيو ومروان دا كوستا وأليكساندر بريجوفيتش.
ويبدو الاتحاد أقرب إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفَيْن لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.
في المقابل، تبدو مهمة بطل لبنان صعبة بعض الشيء؛ إذ يحتاج الفريق للفوز برباعية نظيفة لتخطي عقبة أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب هذا العام.
وفي مباراة أخرى يستضيف المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي على ملعبه في أم درمان في ذهاب دور الـ32 من البطولة. ويسعى المريخ لتحقيق نتيجة إيجابية، واستغلال عاملَي الأرض والجمهور أمام بطل المغرب لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة في الدار البيضاء.
في المقابل، يتطلع الوداد لتحقيق بداية قوية في مباراته الرسمية الأولى خلال الموسم الجديد تجنبًا للحسابات المعقدة في لقاء العودة على ملعبه ووسط أنصاره.
، بعد ثلاثية جدة.. الاتحاد يواجه العهد اللبناني في إياب دور الـ32 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ثلاثية جدة.. الاتحاد يواجه العهد اللبناني في إياب دور الـ32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.