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رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة"؛ ليكون الديوان العام للمحاسبة، وما تضمنه الأمر الكريم من أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة.
وقال العنقري إن تغيير الاسم يأتي ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال، ويمنع الازدواجية في الأسماء مع جهات رقابية أخرى، كما أنه يسهم في التعريف بالعمل الفعلي للديوان، وهو الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حُسن استعمال هذه الأموال، واستغلالها، والمحافظة عليها.
واختتم تصريحه بأن التوجيه الكريم بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان بمراجعة نظامه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع التعديل، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أعمال الديوان، وتطويرها، والرفع من كفاءة تنفيذها.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 01:06 AM
قال: يتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال
رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة"؛ ليكون الديوان العام للمحاسبة، وما تضمنه الأمر الكريم من أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة.
وقال العنقري إن تغيير الاسم يأتي ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال، ويمنع الازدواجية في الأسماء مع جهات رقابية أخرى، كما أنه يسهم في التعريف بالعمل الفعلي للديوان، وهو الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حُسن استعمال هذه الأموال، واستغلالها، والمحافظة عليها.
واختتم تصريحه بأن التوجيه الكريم بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان بمراجعة نظامه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع التعديل، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أعمال الديوان، وتطويرها، والرفع من كفاءة تنفيذها.
، "العنقري" يشكر القيادة على تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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