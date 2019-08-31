الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أوامر ملكية هامة اليوم

اعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنه اصدر مساء اليوم الجمعةـ، عدد من الأوامر الملكية الهامة، التي تضمنت تغييرات كثيرة في عدد من المناصب الهامة داخل الهيئات الرسمية، وشملت الأوامر الملكية إعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، وتسمية شخصيات أخرى لتولي مناصب هامة داخل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية.

حيث قد ضمت الأوامر تحويل “هيئة تطوير الرياض” إلى هيئة ملكية تحمل اسم الهيئة الملكية في الرياض، كما أصدر قرار بأن يكون أعضاؤها كل من التالي أسماءهم: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشئون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.