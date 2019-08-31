صدر اليوم أمراً ملكياً بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتكون أول وزارة من نوعها في المملكة، وتم تعيين رجل الأعمال بندر الخريف وزيرًا لها.
رجل أعمال معروف
والوزير الجديد هو رجل أعمال معروف، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي العام 1991 من جامعة الملك سعود. ويشغل الخريف حاليًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”أبناء عبدالله إبراهيم الخريف“، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ”أراسكو“ المتخصصة بقطاع الغذاء في البلاد.
عضو في عدد من مجالس الشركات
كما يشغل الخريف منصب عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض. وإضافة لمناصبه الاقتصادية تلك، فهو عضو في عدد من مجالس الشركات، مثل: ”مجموعة الخريف“، و“شركة الخريف التجارية“، وشركة ”الخريف للبترول“، وشركة ”مكين كابيتال“. وإضافة لعمله في عالم المال والأعمال، يحرص الخريف على نشر آرائه الاقتصادية من خلال مقالات في صحيفة ”الوطن“ التي كان سابقًا عضوًا في مجلس إدارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر من هو “بندر الخريف” وزير الصناعة والثروة المعدنية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.