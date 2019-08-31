أمر ملكي: تعيين “عواد العواد” رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير

أصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود