أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين معالي الأستاذ / فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ثانيا: يعين معالي الدكتور / بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي: تعيين فهد العيسى رئيسًا للديوان الملكي .. و “بندر بن محمد العيبان” مستشارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.