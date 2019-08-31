انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد بعد سقوط شاحنته بعيداً في عقبة “حزنة” وبقي قرابة يومين دون أن يعلم به أحد.
وفِي التفاصيل، فإن شاحنة متوسطة من نوع “دينا” كانت تنقل حمولة منظفات ورقية، ويقودها وافد عربي سقطت من عقبة “حزنة” ولَم يشاهدها أو يعلم بها أحد. فيما ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني مساء اليوم، والتي انتشلت جثته بعد سقوطه في منحدر بعيد قبل قرابة يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة وافد عربي في عقبة “حزنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.