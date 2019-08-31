أمر ملكي .. إعفاء تماضر الرماح من منصبها وماجد الغانمي نائبًا للتنمية الاجتماعية

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء معالي الدكتورة / تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها. أمر ملكي: يعين الأستاذ / ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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