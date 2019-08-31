شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش تزف قبل قليل بشرى سارة لكل اليمنيين .. وأخبار سارة خلال الساعات القليلة القادمة (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طمأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني اليمني، الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، ابناء الشعب اليمني، مؤكداً انهم سيسمعوا أخبار سارة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال الفريق النخعي في صفحته الرسمية على الفيسبوك :”نطمئن أبناء شعبنا المناضل إلى أنهم سيسمعوا أخبار سارة من قواتهم المسلحة الباسلة وبمباركة تامة من القيادة السياسية اليمنية خلال الـ72سـاعة القادمة بإذن الله”.

واضاف :”سيتم على إثر ذلك إعتبار أي دولة خارجية تقف بوجه قواتنا المسلحة او تعتدي على أرضنا ومواطنينا دولة معادية ونحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المحددين”.

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وأكد رئيس هيئة الاركان أن:” الحكومة الشرعية والقوات المسلحة ستتعهد للمجتمع الدولي بأنها ستكون شريك فاعل بمحاربة الإرهاب والقضاء على تواجده حيثما كان”.

وأشار إلى انه :”سنشكل غرفة عمليات متقدمة للتنسيق والتواصل مع الأشقاء الإقليميين والأصدقاء الدوليين لمتابعة عمليات مكافحة الإرهاب وإشراكنا مع التحالف لمراقبة الأجواء اليمنية وحمايتها وعدم السماح بإختراقها من أيا كان بدون تنسيق مسبق مع غرفة عملياتنا المشتركة مع غرفة عمليات التحالف”.

يأتي ذلك بعد اقدام دولة الامارات على استهداف قوات الجيش الوطني في محافظات عدن وابين.