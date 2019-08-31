شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى رسالة ”خطيرة للغاية” من ضابط عسكري رفيع : ”يجب قتل 3 أشخاص.. خطر عليكم ”تعرف عليهم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يطالبه فيها بقتل ثلاثة شخصيات تمثل خطرًا عليه وعلى السعودية.

وأكد "الدويلة" في رسالته التي نشرها على حسابه بموقع "تويتر" أنه يجب على الملك سلمان قتل زعيم ميليشيا "الحوثي"، عبد الملك الحوثي، وقائدي الانفصاليين المدعومين من الإمارات، عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك.

الاستراتيجية والسياسات في اليمن فوجود الحوثي بهذه القوة يجعل الأمن الوطني السعودي مهدد بشكل كبير".

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وتابع الضابط الكويتي، بقوله: "لا يمكن الانتصار بالطيران كما يظن البعض ولا يمكن دفع قوات برية سعودية في كل مكان لذلك نصيحتي من أول يوم دعم الجيش اليمني وهو سينتصر".

وختم "الدويلة"، بقوله: "الحرب في اليمن طالت وستطول وهي كل يوم تتطور ويحقق الحوثي تقدم نوعي وهو اليوم بيده المبادرة التكتيكيه لذلك يجب تعزيز الشرعية والبحث عن حل سلمي للحرب".