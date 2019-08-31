شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .." شلال شايع " المقال " يظهر مجددا ويقود حملة اختطافات لعسكريين موالين للشرعية بعدن والميلشيا الإماراتية تقتل الشقيق الاصغر لقائد عسكري كبير ( أخر المستجدات ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا بقيادة مدير أمن عدن المقال " شلال شايع " حملة مداهمات استهدفت منازل قيادات عسكرية موالية للشرعية وفنادق يقيم فيها بعض من العسكريين . وأكدت مصادر محلية بعدن لـ " اليمني اليوم " ان قوات الحزام الأمني الاماراتية اقتحمت منزل قائد لواء النقل " امجد خالد القحطاني" قبيل ان تقتل شقيقة الاصغر "يوسف خالد" . واشارت المصادر الى أن ميلشيا الحزام الاماراتية داهمت فنادق في حي المعلا ومسجدا في " القلوعه "واختطفت عدد من العسكريين والمدنيين بالتزامن مع حملة موسعة اخري تمارس الاعتقال بناء على الهوية وتسهدف ابناء محافظتي " أبين وشبوة".

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