شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفجر فضيحة جديدة للإمارات .. ويقول : رفضنا قتل عبدالملك الحوثي .. شـاهـد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي، مفاجأة بشأن عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين وقياداته.

و تداول مقطع فيديو لضاحي خلفان، وهو يتحدث لقناة "أبو ظبي"، يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".

وأضاف "إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة"

وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا: "أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك".

بمناسبة #الإمارات_تقصف_الشرعية بقيادة #مبز..



الفريق الشرطي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة #دبي: أبت أخلاق جنود الإمارات البواسل استهداف #الحوثي بالعيد ونفتخر والله!

المذيع: اللهُ أكبر.. الله أكبر!



عبدالله بن حمد العذبة: جنود الإمارات البواسل!#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/t2KLJylaiM — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 29, 2019

">

عبدالله بن حمد العذبة✔@A_AlAthbah

بمناسبة #الإمارات_تقصف_الشرعية بقيادة #مبز..

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الفريق الشرطي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة #دبي: أبت أخلاق جنود الإمارات البواسل استهداف #الحوثي بالعيد ونفتخر والله!

المذيع: اللهُ أكبر.. الله أكبر!

عبدالله بن حمد العذبة: جنود الإمارات البواسل!#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي

بمناسبة #الإمارات_تقصف_الشرعية بقيادة #مبز..



الفريق الشرطي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة #دبي: أبت أخلاق جنود الإمارات البواسل استهداف #الحوثي بالعيد ونفتخر والله!

المذيع: اللهُ أكبر.. الله أكبر!



عبدالله بن حمد العذبة: جنود الإمارات البواسل!#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/t2KLJylaiM — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 29, 2019

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بمناسبة #الإمارات_تقصف_الشرعية بقيادة #مبز..



الفريق الشرطي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة #دبي: أبت أخلاق جنود الإمارات البواسل استهداف #الحوثي بالعيد ونفتخر والله!

المذيع: اللهُ أكبر.. الله أكبر!



عبدالله بن حمد العذبة: جنود الإمارات البواسل!#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/t2KLJylaiM — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 29, 2019

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