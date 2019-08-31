احداث عدن تقلب الموازين في السعودية .. والملك سلمان يطيح برئيس الديوان الملكي ويصدر أوامر عاجلة

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتعيين رئيسا جديدا للديوان الملكي. وضى أمر العاهل السعودي بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير. يأتي هذا بالتزامن مع التطورات الخطيرة قضية الأزمة اليمنية والتي تسبب بها العدوان الإماراتي على قوات الشرعية، باسم التحالف، ما يمثل إحراجا للمملكة وينعكس على سياساتها وقراراتها في الداخل.

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