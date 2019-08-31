شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين سعيد نعمان يطلق تحذير هام وعاجل للمواطنين في محافظات الجنوب ويكشف ماذا سيحدث خلال الايام القادمة.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا هاما وعاجلا لابناء المناطق الجنوبية. وحسب المنشور الذي نشره نعمان عبر صفحته الشخصية مذيل باسم المحامية ميسون باعباد،رصده محرر أبابيل نت ويعيد نشره لكم كما ورد:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين سعيد نعمان يطلق تحذير هام وعاجل للمواطنين في محافظات الجنوب ويكشف ماذا سيحدث خلال الايام القادمة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.