شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على القصف الاماراتي للجيش .. تطورات عسكرية خطيرة على الحدود السعودية تربك الحسابات وتضع المملكة في ورطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردا على القصف الاماراتي للجيش اليمني، وعدم حسم المملكة الأمر مع الامارات رسميا حتى الآن.. دعا قائد مقاومة تعز الشيخ حمود المخلافي أبناء إقليم الجند المتطوعين للقتال في الحد الجنوبي للسعودية بسرعة العودة إلى تعز لتحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات.

وفي تصريحات إعلامية اطلع عليها محرر "بويمن" قال المخلافي: رتبنا كل ما يلزم من أجل استقبال أبناءنا واحتوائهم في صفوف الجيش والمقاومة..

وأضاف المخلافي أن "عودة المتطوعين للقتال في جبهات الحدود السعودية إلى مناطقهم واجبا وطنيا لا يقبل النقاش".