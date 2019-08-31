شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الكشف عن خطأ فادح ارتكبته الشرعية باغفالها لاجراء استباقي ضد الامارات قبل لجوئها لمجلس الأمن وخبير اردني يتنبأ بنتائج الجلسة الخاصة للاخير( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير السياسي الاردني البارز " عمر عياصرة " عن خطأ فادح ارتكبته الحكومة الشرعية اليمنية في ادارة ازمتها المتصاعدة مع الانتهاكات الاماراتية السافرة لسيادة اليمن .

وقال " عياصرة " في تصريحات للجزيرة - تابعها اليمني اليوم - ان لجوء الشرعية اليمنية الى مجلس الأمن لطلب عقد جلسة طارئة لاستصدار موقف يمنع تمادي الامارات في التدخل بجنوب اليمن كان يجب ان يسبقة طلب صريح وبشكل رسمي بخروج الامارات من التحالف العربي منوها الى أن عدم قيام الحكومة الشرعية بهذا الاجراء المسبق لطلب عقد جلسة لمجلس الأمن سيرسم انطباعات لدى اعضاء مجلس الأمن بوجود ارتباك في اداء وسياسية الشرعية اليمنية وهو ما سيضعف من احتمالات تعاطيهم بجدية وحزم مع انتهاكات الامارات المتصاعدة .

وتوقع " عياصرة " الا يصدر عن جلسة مجلس الأمن المرتقبة اي ادانات صريحة لما ارتكبته الامارات من انتهاك للسيادة اليمنية واستهداف مباشر وعلني لقوات الجيش اليمني .