شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا من الرياض إنهاء التحالف العربي في اليمن وطرد الامارات وإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الكاتب والمحلل السعودي المقرب من دوائر الحكم، سليمان العقيلي إلى إنهاء الدور الإماراتي في اليمن، بعد تورط ابوظبي بجرائم حرب ودعم الإرهاب وقصف القوات الشرعية في عدن وأبين .

وخلال مقابلة مع القناة اليمنية الرسمية من الرياض، طالب العقيلي بإنهاء التحالف العربي في اليمن، والاكتفاء بإقامة علاقة ثنائية بين اليمن والسعودية.

بحسب العقيلي، تقوم العلاقة على إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، والحفاظ على وحدة اليمن والحفاظ على مصالح البلدين وأمنهما القومي.

سليمان العقيلي @aloqeliy اليوم على قناة اليمن الفضائية الرسمية يدعوا لإنهاء التحالف العربي وإقامة شراكة ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعيه#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي #الامارات_تقصف_حلفاء_السعودية pic.twitter.com/z7dmIQV6gp — سامية محمد (@samiah19995) August 29, 2019

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سامية محمد@samiah19995

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سليمان العقيلي @aloqeliy اليوم على قناة اليمن الفضائية الرسمية يدعوا لإنهاء التحالف العربي وإقامة شراكة ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعيه#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي #الامارات_تقصف_حلفاء_السعودية

سليمان العقيلي @aloqeliy اليوم على قناة اليمن الفضائية الرسمية يدعوا لإنهاء التحالف العربي وإقامة شراكة ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعيه#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي #الامارات_تقصف_حلفاء_السعودية pic.twitter.com/z7dmIQV6gp — سامية محمد (@samiah19995) August 29, 2019

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سليمان العقيلي @aloqeliy اليوم على قناة اليمن الفضائية الرسمية يدعوا لإنهاء التحالف العربي وإقامة شراكة ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعيه#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي #الامارات_تقصف_حلفاء_السعودية pic.twitter.com/z7dmIQV6gp — سامية محمد (@samiah19995) August 29, 2019

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